Ricevi fino a 600 euro di sconto per il Samsung Galaxy Book 4 Ultra

Sul sito ufficiale di Samsung è disponibile un codice promozionale che permette di ricevere fino a 600 euro di sconto per il Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere al carrello il prodotto in questione e digitare nell’apposito spazio il coupon GALAXYBOOK.

Il Galaxy Book 4 Ultra è il notebook più potente della nuova serie Galaxy Book 4 presentata dal colosso di Seul nello scorso mese di dicembre. Tra i nuovi modelli, è l’unico equipaggiato con il top di gamma dei processori Intel, vale a dire il Core Ultra 9 185H, oltre all’ottima scheda video GeForce RTX 4070 e 32 GB di RAM.

600 euro di sconto per il Samsung Galaxy Book 4 Ultra

Lo sconto massimo di 600 euro è riservato al modello più performante della serie Galaxy Book 4 di Samsung, ossia quello che presenta il processore Core Ultra 9 185 H, l’unità SSD da 1 TB, 32 GB di RAM e la scheda video GeForce RTX 4070. Grazie a questo sconto, il prezzo scende da 3.699 euro a 3.099 euro, con la possibilità di dilazionare la spesa per 40 mesi a 92,47 euro al mese.

Selezionando Book 4 Ultra con 1 TB di spazio d’archiviazione, 16 GB di RAM, la GeForce RTX 4050 e il processore Intel Core Ultra 7 155H, lo sconto riconosciuto da parte di Samsung è pari a 500 euro, per un prezzo finale di 2.499 euro. Sconto che scende a 300 euro se la scelta ricade sullo stesso modello ma con un’unità SSD di 512 GB anziché 1 TB (in questo caso, il prezzo finale sarebbe lo stesso di 2.499 euro, per cui è più conveniente puntare alla configurazione precedente).

Puoi beneficiare del codice sconto GALAXYBOOK per uno sconto fino a 600 euro collegandoti su questa pagina del sito Samsung.