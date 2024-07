Ricevi fino a 10,50€ di carburante GRATIS con Esselunga

Anche tu in partenza per le ferie? Grazie a Esselunga puoi risparmiare sul carburante: la nota catena di supermercati ha infatti lanciato una promozione che ti permette di ottenere fino a 10,50 euro di sconto (7%) sull’acquisto di buoni carburante ENI o Q8. Sarà come avere 10,50 euro di carburante gratis.

Ricevi carburante gratis con Esselunga

L’auto si è confermata come il mezzo preferito dagli italiani per le vacanze: in un recente sondaggio effettuato da Changes Unipol ed elaborato da Ipsos, il 52% dei partecipanti al sondaggio ha infatti dichiarato che per l’estate 2024 si affiderà all’automobile.

Se anche tu fai parte di quella fetta di italiani che per le vacanze si muoverà in auto, con la nuova promozione Esselunga puoi risparmiare fino a 10,50 euro acquistando un buono carburante ENI e Q8. Nello specifico, i buoni in sconto in offerta sono:

ENI da 50 euro in offerta a 46,50 euro ( 3,50 euro gratis )

) ENI da 100 euro a 93 euro ( 7 euro gratis )

) ENI da 150 euro a 139,50 euro (ben 10,50 euro gratis !)

!) Q8 da 25 euro a 23,25 euro ( 1,75 euro gratis )

) Q8 da 50 euro a 46,50 euro ( 3,50 euro gratis )

) Q8 da 100 euro a 9 euro (anche in questo caso, 7 euro gratis)

Puoi acquistare i buoni carburante in sconto fino al 31 luglio, nei punti vendita Esselunga. La promozione è riservata ai possessori di carta Fidaty, che può essere richiesta in pochissimi minuti e soprattutto gratis direttamente al supermercato. Trattandosi di buoni, il credito va a scalare: ciò significa che possono essere utilizzati più volte finché i fondi non esauriscono. C’è, tuttavia, un limite di acquisto: massimo 10 carte per l’intera durata della promozione.

In ogni caso, si tratta di un ottimo modo per risparmiare, specialmente per chi quest’anno utilizzerà la macchina per spostarsi verso le destinazioni di vacanza: ricorda che la promozione è valida fino al 31 luglio e ti permetterà di ottenere fino a 10,50 euro di carburante GRATIS.