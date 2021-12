Tanto sport e non solo nelle ricerche Google durante il 2021

Puntuale come un orologio svizzero, il colosso di Mountain View ha pubblicato la classifica con le ricerche Google più popolari in Italia nel 2021. È incredibile notare come quest'anno, rispetto al 2020, l'attenzione del popolo italiano si sia spostato verso argomenti più sereni e meno allarmanti come le cure per il Coronavirus, lockdown, vaccini e quant'altro.

Ecco le ricerche Google durante il 2021

Le tendenze di ricerca in Italia durante il 2021 vertono sullo sport, sulla didattica a distanza e anche sulla celebrazione di stelle dello spettacolo e della musica come Raffaella Carrà e Franco Battiato. In quest'anno, oltre agli argomenti sopracitati, il popolo italiano si è interrogato anche sul significato del termine “transgender“, sulle componenti del DDL Zan, sulle sigle e sui termini legati al Covid-19, sull'attività politica e sociale, il Green Pass e molto altro.

Ecco la classifica con la top 10 degli argomenti in trend del 2021:

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Wimbledon Green Pass Matteo Berrettini

È lampante come gli italiani abbiano speso più tempo su Google per cercare informazioni sullo sport inteso come calcio ma anche come il tennis, merito ovviamente dell'ottima prestazione di Matteo Berrettini che ha sfiorato l'oro di Wimbledon in quattro set al cardiopalma cedendo il campo allo stellare Djokovic.

Per i più curiosi, la pagina di Google contiene ulteriori informazioni sulle ricerche più popolari di quest'anno.