Ricarica il tuo portafoglio PSN tramite cellulare su Eneba.com e gioca con facilità!

Eneba è il marketplace in più rapida crescita per i giocatori, che si sforzano costantemente di offrire le migliori offerte su tutto ciò che riguarda i videogiochi.

Inoltre, con i dispositivi mobili che prendono il sopravvento sulla nostra vita quotidiana (e la rendono molto più semplice), Eneba ha dedicato tempo e sforzi per rendere gli acquisti su questi dispositivi un'esperienza facile e veloce.

Voglio giocare a questo gioco!

Uno scenario: stai navigando nel PS Store e vedi un gioco in offerta a cui volevi giocare da un po' di tempo. Il prezzo è così buono, è difficile resistere? Qual è la tua linea d'azione? Vai, accendi il tuo PC per acquistare una ricarica del portafoglio PSN? No. Prendi il telefono, accedi a Eneba.com e con pochi clic il tuo portafoglio PSN è pieno di denaro a un prezzo ridicolo! È semplice. Dai un'occhiata alle offerte sui buoni regalo PSN.

Oh no, il tuo abbonamento è scaduto!

Il tuo abbonamento a PS Plus sta per scadere, ma l'intera squadra è online? Non è un grosso problema, vasi su Eneba e ricarica il tuo portafoglio PSN con carte regalo PS o rinnova il tuo abbonamento PS Plus. 1-2 e sei di nuovo online, a dominare il campo di battaglia tra i tuoi compagni!

La vasta libreria di giochi

Iscriviti a PS ora! L'enorme libreria di classici PlayStation ti aspetta da tutte le epoche di: dalle remaster di PS1 alle esclusive di prim'ordine e ai titoli AAA di terze parti su PS4. Aggiungi un mucchio di gemme indie al mix e hai un'offerta che è difficile da rifiutare.

A proposito di giochi…

Per la prima volta su PlayStation, hai potuto provare la Mass Effect Legendary Edition che ha ricordato ai giocatori di cosa era capace una volta Bioware. Disco Elysium ha rilasciato Final Cut completamente doppiato, trasformando il titolo in un gioco imperdibile per ogni appassionato di giochi di ruolo e narrativi. I fan del survival horror hanno potuto visitare lo spaventoso Resident Evil Village, mentre i fan della serie di Yakuza hanno potuto provare il reboot del franchise con Yakuza: Like a Dragon e il sequel dello spin-off della serie – Lost Judgment.

I possessori di PlayStation 5 hanno avuto la possibilità di giocare allo splendido Ratchet and Clack: Rift Apart, l'espansione del remake di Final Fantasy 7 – Intergrade, l'isometrico, dall'aspetto bellissimo Hades, le versioni definitive di Ghost of Tsushima e Death Stranding e l'impegnativo roguelike.

Ci sono tantissimi giochi con cui divertirti sulla tua fidata PlayStation. Carica il tuo portafoglio con i buoni regalo PSN perché da Eneba pagherai di meno. Abbonati a PS Plus e approfitta dei vantaggi del gioco online, del salvataggio su cloud, degli sconti nel negozio PSN e di 2-4 giochi gratuiti mensili. Prova PS Now ed esplora la vasta libreria della storia di PlayStation. Compra su Eneba a prezzi inferiori in modo efficiente utilizzando il tuo dispositivo mobile.

Tutto ciò di cui hai bisogno per la DEFINITIVA esperienza su PlayStation ULTIMATE è qui.

Benvenuto nella famiglia di Eneba!