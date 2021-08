Con l'attivazione del servizio Ricarica Automatica di TIM ritorna il gradito regalo per tre mesi, vediamo come ricevere questo bonus.

Ricarica Automatica TIM: cosa c'è in regalo?

Attivando il servizio, l'operatore omaggerà i propri clienti con ben 100 Giga di internet ogni mese per 3 mesi. TIM, nello specifico, sta informando i suoi utenti di questa possibilità sia tramite app MyTIM che attraverso l'invio di SMS appositi. Il messaggio che viene recapitato è simile al seguente:

Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il giorno 06/08! Vai subito sull’ app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi

Essendo un opzione gratuita, al termine del periodo non sarà possibile in alcun modo rinnovare il bundle internet in regalo.

Cos'è la Ricarica Automatica?

Il servizio in questione permette di rinnovare ogni mese in maniera automatica la propria tariffa tramite conto corrente o carta di credito. In pratica, grazie a questo automatismo non sarà più necessario effettuare le ricariche ogni mese.

Il servizio extra che abbiamo visto sinora non ha alcun costo iniziale ed è disattivabile tramite la MyTIM o chiamando il 119 in qualsiasi momento.

