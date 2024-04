RevolutPremium: iscriviti ed ottieni 3 mesi GRATIS

Revolut offre diversi piani, tra cui il piano Premium, che presenta caratteristiche e vantaggi pensati per adattarsi alle esigenze di vari utenti, in particolare per coloro che viaggiano spesso o desiderano benefici aggiuntivi rispetto al piano standard. Inoltre, per chi si iscrive da questo link può beneficiare di 3 mesi gratuiti del piano Premium.

RevolutPremium: i dettagli

Il piano “Premium” ha un costo di 9,99 euro al mese e offre diverse vantaggiose caratteristiche:

Carte personalizzate : avrai accesso a una carta Premium personalizzata , che ti permetterà di distinguerti con stile.

: avrai accesso a una , che ti permetterà di distinguerti con stile. Sostituzioni gratuite della carta : come cliente Premium, hai diritto a sostituzioni gratuite della carta, garantendoti tranquillità in caso di smarrimento o danneggiamento .

: come cliente Premium, hai diritto a sostituzioni gratuite della carta, garantendoti tranquillità in caso di smarrimento o . Cashback sui pagamenti : ricevi un cashback sui pagamenti effettuati con la carta, un vantaggio che ti permette di risparmiare mentre spendi.

: ricevi un cashback sui pagamenti effettuati con la carta, un vantaggio che ti permette di risparmiare mentre spendi. Supporto Prioritario : goditi un supporto clienti prioritario per risolvere rapidamente ogni tua esigenza, assicurandoti un’assistenza tempestiva e di qualità.

: goditi un supporto clienti prioritario per risolvere rapidamente ogni tua esigenza, assicurandoti un’assistenza tempestiva e di qualità. Abbonamenti inclusi: hai a disposizione alcuni piani di abbonamento come NordVPN Standard , Tinder Plus , PicsArt Gold e molto altro.

, , e molto altro. Ritiri ATM senza commissioni : preleva denaro dagli ATM senza commissioni fino a un certo limite, rendendo più conveniente l’accesso ai tuoi fondi quando ne hai bisogno.

: preleva denaro dagli ATM senza commissioni fino a un certo limite, rendendo più conveniente l’accesso ai tuoi fondi quando ne hai bisogno. Scambio di Valuta senza costi aggiuntivi : sono supportate operazioni di cambio valuta senza commissioni aggiuntive, dal lunedì al venerdì, offrendoti la possibilità di gestire le tue finanze internazionali senza costi nascosti.

: sono supportate operazioni di cambio valuta senza commissioni aggiuntive, dal lunedì al venerdì, offrendoti la possibilità di gestire le tue finanze internazionali senza costi nascosti. Benefici per i Viaggi : accesso a vantaggi legati ai viaggi, inclusa l’assicurazione di viaggio, che ti offre protezione e supporto durante i tuoi spostamenti.

: accesso a vantaggi legati ai viaggi, inclusa l’assicurazione di viaggio, che ti offre protezione e supporto durante i tuoi spostamenti. Sicurezza Avanzata: protezione avanzata da frodi e funzioni di sicurezza rigorose, inclusa l’autenticazione a due fattori, garantendoti la massima sicurezza nelle tue transazioni finanziarie.

Il piano RevolutPremium è ideale per chi cerca maggiore flessibilità nelle proprie finanze, soprattutto per chi viaggia frequentemente e desidera godere di vantaggi come il cashback sui pagamenti e l’assicurazione per i tuoi spostamenti. È anche una soluzione valida per coloro che cercano un supporto clienti prioritario e protezioni aggiuntive per le proprie operazioni finanziarie quotidiane. In definitiva, il piano “Premium” offre una combinazione bilanciata tra benefici legati ai viaggi e al comfort quotidiano, rendendolo un’opzione attraente per una vasta gamma di utenti.