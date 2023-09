Revolut Premium è il conto online ricco di vantaggi da provare gratis

Revolut è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un conto online a canone zero che sia facile da usare, grazie a un’app multi-funzione e con tanti servizi inclusi, offrendo anche margini di personalizzazione, grazie a vari piani in abbonamento da attivare in base alle proprie necessità.

La versione a canone zero di Revolut si chiama Revolut Standard e include la carta di pagamento, con possibilità di 5 prelievi al mese senza commissioni (con un limite di 200 euro) e un’operatività completa online.

Per gli utenti più esigenti, invece, c’è Revolut Plus, dal costo di 2,99 euro al mese, e, soprattutto, Revolut Premium, che costa 7,99 euro al mese. Questa versione del conto incrementa a 400 euro il limite di prelievo mensile e aggiunge altri servizi come 2 conti Revolut <18, il cambio valuta senza commissioni illimitato, il 5% di cashback sugli alloggi e molto altro ancora.

In questo momento, scegliere Revolut conviene ancora di più. Per tutti i nuovi clienti ci sono 3 mesi gratis di Revolut Premium con possibilità, al termine del periodo promozionale, di passare al piano a canone zero. La prova gratuita è disponibile tramite il sito ufficiale di Revolut.

Revolut Premium è gratis per 3 mesi

Per accedere a un conto corrente online a canone zero c’è Revolut Standard. Si tratta di una soluzione ricca di vantaggi e ideale per moltissimi risparmiatori, soprattutto per i più giovani. Per chi cerca qualcosa in più, però, c’è Revolut Premium che costa 7,99 euro al mese e include 3 mesi gratis, senza vincoli alla fine della prova gratuita.

Revolut Premium mette a disposizione dei clienti diversi vantaggi extra. C’è la carta personalizzata, un limite più alto di prelievi e anche il cashback del 5% sugli alloggi. In più, è possibile optare per varie coperture assicurative (assicurazione medica globale, sport invernali e bagagli). Ci sono anche 2 conti Revolut <18, utili per offrire ai propri figli un conto con carta abbinata, senza costi.

Per iniziare subito la prova gratuita di Revolut Premium basta seguire il link qui di sotto. Al termine del periodo promozionale sarà possibile scegliere se continuare a usare Premium o passare al piano senza costi Standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.