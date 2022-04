Return to Monkey Island: UFFICIALE il ritorno di Guybrush Threepwood

Devolver Digital sgancia la bomba del lunedì pomeriggio e annuncia Return to Monkey Island. Come si legge dalla descrizione del primo trailer ufficiale, disponibile di seguito, il gioco sarà il sequel di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge e sarà diretto da Ron Gilbert, a capo del suo team di sviluppo, Terrible Toybox.

In collaborazione anche con Lucasfilm Games, il titolo rappresenta il ritorno di una delle avventure grafiche più amate di sempre. Ritroveremo alcuni protagonisti storici, tra cui l'immancabile “temibile pirata” Guybrush Threepwood. Il lancio è previsto nel 2022.

Return to Monkey Island: torna una delle saghe più amate

Non sono molte al momento le informazioni su Return to Monkey Island. Il sito ufficiale aperto per l'occasione ricorda che sarà disponibile entro la fine di quest'anno, senza specificare tuttavia neanche le piattaforme. Dando per scontato il lancio su PC, comunque, resta da capire se sono previste anche delle versioni per console.

Il gioco, come detto, riprenderà esattamente da dove si era concluso Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Il motivo è presto spiegato: torna al timone Ron Gilbert, autore ed ideatore dei primi due capitoli della serie, che vuole quindi riprendere il filo interrotto nel 1991. Il terzo episodio, The Curse of Monkey Island, venne infatti realizzato senza la sua direzione.

Per i giocatori più “anziani” è un ritorno che suona quasi come un annuncio storico, soprattutto perché diretto appunto da Gilbert stesso. Per i più giovani diventa l'occasione per conoscere una delle avventure grafiche più amate degli anni '90, un cult per l'industria videoludica.

Speriamo dunque di saperne di più nei prossimi mesi.