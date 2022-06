Return To Monkey Island esce per Switch e PC: primo trailer gameplay

In occasione del Direct di oggi, Devolver Digital ha annunciato che Return to Monkey Island uscirà per PC e Nintendo Switch entro la fine di quest’anno. L’annuncio è stato dato attraverso il primo trailer gameplay, visionabile di seguito, che ci ha permesso di dare uno sguardo allo stile grafico scelto per questo atteso ritorno.

In un comunicato stampa pubblicato in un secondo momento da Nintendo si scopre che il gioco arriverà prima su Switch, suggerendo che sono previste versioni anche per console PlayStation e Xbox che arriveranno presumibilmente in un secondo momento.

Return to Monkey Island: l’atteso ritorno di Guybrush Threepwood è su Switch e PC

Annunciato lo scorso aprile, Return to Monkey Island rappresenta il nuovo episodio della storica saga di avventure grafiche di Lucasarts che ha conquistato i primi anni ’90. Sviluppato dallo studio Terrible Toybox, fondato da Ron Gilbert, scrittore e director dei titoli originali, il gioco punta a riportare lo stile di una delle serie più amate nella storia dei videogiochi.

“Sono passati molti anni dall’ultima volta che Guybrush Threepwood è stato coinvolto in una battaglia di ingegno con la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck. Il suo vero amore, Elaine Marley, ha distolto la sua attenzione dal governo e lo stesso Guybrush è alla deriva e insoddisfatto, non avendo mai scoperto il segreto di Monkey Island. Hip, i giovani leader dei pirati guidati dal capitano Madison hanno rimescolato la vecchia guardia del potere e Melee Island ha preso una brutta piega con il famoso uomo d’affari Stan imprigionato per crimini legati al marketing.”

Recita la sinossi che ha accompagnato il primo video gameplay.

Return To Monkey Island sarà disponibile per PC e Nintendo Switch entro la fine del 2022.

