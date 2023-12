Restyling per l’app Alexa: più facile gestire la Casa Intelligente

Il controllo dei dispositivi intelligenti della Smart Home è senza dubbio una delle funzioni più utilizzate da coloro che, quotidianamente, si affidano ai servizi dell’app Alexa. Tale dettaglio è stato preso in seria considerazione dagli sviluppatori.

L’ultimo aggiornamento punta quindi a mettere al centro dell’applicazione Alexa la gestione della Casa Intelligente, consentendo ai clienti di accedere con facilità ai diversi apparecchi ed alle funzionalità principali con uno o due tocchi.

Le novità dell’app Alexa

I recenti update dell’app Alexa hanno integrato una moderna shortcuts bar e la sezione Preferiti direttamente nella Home Page, oltre a nuove opzioni sviluppate per agevolare l’accesso rapido ad informazioni e controlli più importanti. Di seguito, le ultime novità integrate:

è ancora più facile, basta toccare l’indicatore blu della chat in qualsiasi pagina dell’app Alexa per aprire la chat, ottenere le risposte visive a schermo intero e ricevere suggerimenti sulla conversazione. la pagina Dispositivi consente ora di filtrare i contenuti in base alla tipologia degli apparecchi, organizzare questi ultimi in ordine cronologico o alfabetico e cercarli in base al nome o alle parole chiave.

Continuate a seguirci per non perdere tutte le novità in arrivo sull’app Alexa.