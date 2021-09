Le Promo Restart WINDTRE continuano ad essere attivabili, esclusivamente per i possessori di Partita IVA, fino al 30 Settembre 2021.

Promo Restart WINDTRE – Professional Full: i dettagli

Professional Full nella sua variante scontata gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa, Giga Illimitati in Italia anche in 5G, 11 Giga di traffico dati in 4G dedicati per il roaming europeo, 100 SMS validi in tutta Europa e 50 Minuti di chiamate dall'Italia verso l'Estero a soli 13,99 euro al mese più IVA, invece di 15,99 euro mensili.

I minuti verso l'Estero sono validi per chiamare: USA, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Svizzera, Thailandia e per tutti i paesi dell'Unione Europea. Tale tariffa è attivabile nei negozi WINDTRE solo per chi proviene da determinati operatori, eccetto Vodafone e ho.mobile.

Professional Staff: i dettagli

La seconda promo della gamma Restart offre invece 50 Giga di traffico in 4G, 11 Giga da utilizzare in roaming e minuti sempre senza limiti verso fissi e mobili di tutta Europa a soli 7,99 euro al mese IVA esclusa, anziché 9,99€. Questa promozione è attivabile solo con almeno una promo Full ed è valida solo in portabilità dagli stessi operatori della tariffa precedente. Inoltre, è possibile richiedere fino a tre Staff per eventuali collaboratori.

Costi ed altro

Le due offerte telefoniche che abbiamo visto sinora hanno un contributo iniziale pari a 5 euro una tantum e prevedono entrambe un vincolo di 2 anni.

