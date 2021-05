Le due promo Restart di WINDTRE dedicate ai clienti con Partita IVA sono state prorogate fino al 31 Maggio 2021.

Professional Full Restart

La tariffa base necessaria per attivare poi le successive Promo Professional Staff è la Professional Full che gode di Minuti illimitati verso tutti i numeri italiani e dell’UE, Giga Illimitati in 5G, 11GB dedicati al roaming in Europa, 100 SMS in Italia ed Europa, e 50 Minuti di chiamate internazionali. Tutto questo a soli 13,99€ al mese IVA esclusa, anziché 15,99 euro mensili.

Il bundle di minuti verso alcuni paesi Esteri è valido verso USA, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Svizzera, Thailandia e per tutti i paesi all’interno dell’Unione Europea.

La tariffa in questione è valida solo richiedendo la portabilità da tutti gli operatori. Sono esclusi dalla lista Vodafone e ho.mobile.

Professional Staff Restart

La seconda offerta, disponibile solo a seguito dell’attivazione della Full, denominata Professional Staff offre un bundle di 50 Giga di traffico internet, 11GB di internet per il roaming europeo e Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili di Italia ed Europa a 7,99 euro al mese sempre IVA esclusa. Inoltre, è possibile attivare fino a 3 Promo Staff per i propri collaboratori.

Costi di attivazione

Le due tariffe in versione Restart hanno entrambe un contributo di attivazione pari a 5 euro. Inoltre, prevedono un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi.

