Respira bene con il purificatore aria Amazon: piccolo e silenzioso (-34%)

Se vuoi tornare a casa e respirare a pieni polmoni senza preoccuparti di allergie o di cattivi odori, hai bisogno di un aiutante dedito a questo compito. Chi meglio di un purificatore d’aria? Se stavi pensando di metterlo in camera da letto, il modello di Amazon Basics è quello che fa al caso tuo. Piccolo e compatto, dotato di filtro true HEPA per un successo assicurato. Puoi acquistarlo a soli €39,59 su Amazon approfittando del ribasso del 34% che ti viene offerto dal Black Friday 2024.

Purificatore d’aria in casa, perché è un successo?

In tutte le case in Oriente, il purificatore d’aria è uno di quei prodotti che non manca assolutamente. Averne uno nella propria abitazione ti permette di avere sempre aria sana e salubre da respirare. Se poi soffri di allergie o vivi in una zona altamente trafficata, questo dispositivo si rivela un vero e proprio toccasana dal momento che riesce ad eliminare tutte quelle sostanze fastidiose e a farti respirare senza colpi di tosse.

Il modello di Amazon Basics che ti sto suggerendo è adatto in ambienti di piccole dimensioni come camera da letto, cucine e così via. Al suo interno trovi un filtro TRUE HEPA e ai carboni attivi che non solo rimuove il 99,97% degli allergeni come polveri sottili e pollini ma elimina anche i brutti odori come quello del fumo di sigaretta.

Sulla parte superiore del purificatore è presente un display che ti permette di settare la modalità, tra cui anche quella notturna e di scegliere se impostare un timer così che si possa spegnere in automatico dopo un tot di tempo.

Semplice ed efficace, il filtro ha una durata di 6/8 mesi per il massimo della comodità.

A soli €39,59 su Amazon, il purificatore d’aria di Amazon basics è l’aggiunta perfetta in casa. Con il Black Friday 2024, il prezzo scende del 34%. Approfittane subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo.