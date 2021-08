Se sei alla ricerca di un nuovo titolo da giocare sulla tua PlayStation 5 non puoi non approfittare di questa offerta su Amazon. Con appena €49,99 ti porti a casa Resident Evil Village, l'ultimo titolo della serie uscito. Con un ribasso del 29% risparmi circa €20 sul prezzo di listino e vivi un'avventura che ti farà venire i brividi.

Lo ricevi a casa tua in pochissimo tempo grazie le spedizioni prime soprattutto gratuitamente.

Resident Evil Village: un gioco, una garanzia

Se sei amante dell'horror non puoi non aver giocato ancora Resident Evil Village. L'ottavo titolo della serie torna per stupirti con una storia veramente avvincente. Infatti anche in questo titolo dovrei vestire i panni di Ethan ma ti troverai davanti a una serie di prove veramente difficili e che rispetto ai fatti precedentemente avvenuti in Louisiana ti lasceranno davvero sconvolto.

Senza anticiparti nulla, ti riporto la trama così per farti entrare nel mood adatto.

Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati. Proprio mentre stanno costruendo la loro nuova vita insieme, la tragedia li colpisce ancora una volta. Chris Redfield, il leggendario eroe della serie Resident Evil, ricompare nella loro vita e la sconvolge orribilmente. Ethan, devastato, si ritrova in un remoto villaggio innevato in cerca di risposte, dopo essere stato gettato in un incubo completamente nuovo

Se tutto ciò ti ha catturato, non ti resta che acquistare Resident Evil Village su Amazon a soli €49,99. Trattandosi della versione fisica per PlayStation 5, è ovvio che questa possa essere giocate soltanto da chi possiede la standard edition della console. Le spedizioni avvengono in appena 24 ore se possiedi un abbonamento Prime, ma se non sei cliente non ti preoccupare perché anche per te saranno gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames