Resident Evil Village è in super offerta su Amazon (-35€)

Resident Evil Village è tornato in offerta su Amazon come parte delle promozioni primaverili del noto eCommerce. Il gioco è infatti disponibile con uno sconto del 50% per tutte le versioni esistenti, come elencate di seguito:

Venduto e spedito da Amazon, se lo acquisti sarà a casa tua nel giro di 24 ore se hai un abbonamento al Prime. Affrettati perché si tratta di un'offerta limitata!

Resident Evil Village, perché acquistare l'amato ultimo capitolo della serie

Resident Evil Village prosegue le vicende introdotte con Resident Evil 7 proponendo nuovamente la struttura di gioco inedita con visuale in prima persona e certamente più coinvolgente per garantire un'esperienza terrificante.

Ambientato qualche tempo dopo gli eventi del settimo capitolo, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati. Proprio mentre stanno costruendo la loro vita insieme, però, sono costretti ad affrontare una nuova minaccia. Chris Redfield, storico protagonista della serie Resident Evil, ricompare nella loro vita e la sconvolge, ancora una volta, orribilmente.

Resident Evil Village ha ricevuto il plauso dalla critica e dagli appassionati per aver confermato in modo magistrale quanto di buono fatto vedere con l'episodio precedente. Il RE Engine, specialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, è in grado di regalare un dettaglio grafico mai visto prima, capace di dar vita al villaggio oscuro e agli inquietanti abitanti che lo popolano.

Approfitta quindi di questa offerta per assicurarti Resident Evil Village ad un prezzo vantaggioso. Come detto in apertura, sono in offerta tutte le versioni console disponibili: PS4, PS5 e Xbox (funzionante sia su Xbox One che su Xbox Series X/S). Buon viaggio!