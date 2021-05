Resident Evil Village è in promozione su Amazon a soli 53,11€. Il prezzo di listino è reso conveniente da un ribasso del 23% che corrisponde a uno sconto effettivo di 15,88€. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un gameplay da brividi: Resident Evil Village

Resident Evil Village è il nuovo capitolo della saga Capcom più amata al mondo. Disponibile oggi in offerta nella versione fisica per PlayStation 5, questo titolo è adatto a chi possiede la Standard Edition della console.

Rientrante nella categoria dei survival horror, il gioco è ambientato alcuni anni dopo i fatti vissuti in Resident Evil 7 Biohazard e infatti ripercorre la storia di Ethan Winters, il giovane che si era ritrovato a dover lottare per la sua vita mentre era alla ricerca di Mia, la sua compagna.

In particolar modo, la trama del gioco recita:

[…] la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati. Proprio mentre stanno costruendo la loro nuova vita insieme, la tragedia li colpisce ancora una volta. Chris Redfield ricompare nella loro vita e la sconvolge orribilmente. Ethan, devastato, si ritrova in un remoto villaggio innevato in cerca di risposte, dopo essere stato gettato in un incubo completamente nuovo Da Amazon.com

I lati distintivi di questo titolo di console next gen sono una grafica avanzata e iper dettagliata. Il gameplay è nettamente migliorato rispetto ai titoli precedenti grazie a dei combattimenti nuovi e alle features caratteristiche.

Il storia, ovviamente, sarà vissuta in prima persona.

