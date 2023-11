Resident Evil 4 (Xbox Series X/S) con Steelbook in offerta con 46% di sconto

L’offerta del Black Friday per Resident Evil 4 – Edizione Steelbook per Xbox Series X/S è allettante, con uno sconto del 46% che porta il prezzo a soli 36,99€ invece di 67,99€. Questa edizione include anche una Steelbook esclusiva di Amazon: un must assoluto per i collezionisti appassionati del franchise.

Resident Evil 4, un classico del survival horror, è stato completamente rimasterizzato per offrire un’esperienza moderna. La trama è ambientata sei anni dopo l’incidente di Raccoon City, con Leon S. Kennedy, un agente speciale governativo, che si imbarca in una missione importante per cercare la figlia rapita del presidente degli Stati Uniti.

Il gioco mantiene l’essenza del titolo originale del 2005, ma introduce contemporaneamente un gameplay più attuale, una trama rielaborata e una grafica vivida e dettagliata. Questo remake promette di offrire un’esperienza di survival horror all’avanguardia, combinando elementi di terrore e mistero in un’ambientazione coinvolgente.

Non farti scappare questa edizione di pregio con la steelbook da collezione disponibile esclusivamente su Amazon. Se sei un fan della serie Resident Evil o un appassionato di survival horror, questa offerta del Black Friday 2023 potrebbe essere un’opportunità perfetta per aggiungere Resident Evil 4 alla tua collezione di giochi per Xbox Series X/S ad un prezzo davvero straordinario.

