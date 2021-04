La demo di ‘Resident Evil Village‘ arriverà presto, ma prima su PS4 e PS5. Inoltre, ci sarà un’edizione VR speciale di Resident Evil 4 che sarà disponibile sui visori Oculus di Facebook. Le notti insonni sono assicurate.

Resident Evil 4 su Oculus, Village come demo per PS

Capcom ha svelato molte informazioni su Resident Evil durante la presentazione tenutasi poche ore fa, inclusi dettagli sulla serie animata di Netflix, ma per le persone che aspettano con impazienza il prossimo capitolo della serie, la cosa più importante è sapere quando saranno in grado di giocarci. Non di meno ci saranno presto delle demo di Resident Evil Village, ma saranno limitate nel tempo e potranno essere giocate solo durante finestre specifiche, quindi vi consigliamo di programmarvi di conseguenza.

Se avete una PlayStation 4 o una PlayStation 5 potrete giocare con una demo di 30 minuti dell’ambiente “Village” disponibile per otto ore a partire dal 17 aprile. Una demo di 30 minuti “Castle” arriverà ai possessori di PlayStation con la stessa finestra di otto ore il 24 aprile.

Se desideri provare il gioco survival horror più a lungo, avrete la possibilità su tutte le piattaforme (PlayStation, Xbox, Steam e Stadia) quando le demo di 60 minuti che consentiranno l’accesso a entrambi gli ambienti verranno rilasciate il 1 ° maggio. Saranno giocabili per 24 ore e i pre-download sono già disponibili su PlayStation a partire da oggi. Il gioco uscirà su tutte le piattaforme il 7 maggio.

Altre notizie includevano rivelazioni che la modalità Mercenaries in stile arcade farà parte di Village e un evento crossover con Dead by Daylight. Capcom sta anche lavorando con Armature Studio su un porting VR in prima persona di Resident Evil 4 che apparirà esclusivamente sul visore Oculus Quest 2, ma dovrai aspettare fino all’evento di Facebook del 21 aprile per maggiori dettagli.

