Replay 2024: il riepilogo annuale di Apple Music è arrivato (prima di Spotify Wrapped)

Mentre gli utenti di Spotify attendono con impazienza che la piattaforma pubblichi Spotify Wrapped 2024, Apple Music ha lanciato il proprio riepilogo annuale: Replay 2024. Purtroppo, come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno la raccolta è presentata attraverso una pagina web accessibile tramite browser o app, anziché tramite un’interfaccia nativa all’interno dell’applicazione – proprio come fa Spotify con il proprio Wrapped.

I momenti salienti riassumono l’intero anno

Replay 2024, in realtà, non è una vera e propria sorpresa: la playlist dedicata agli ascolti dell’anno è disponibile già fin dall’inizio e viene aggiornata su base settimanale. Gli utenti possono quindi controllare le 100 canzoni più ascoltate in streaming in qualsiasi momento dell’anno. Il servizio offre anche una funzionalità di riepilogo mensile, disponibile tramite il link replay.music.apple.com.

La novità del recap sta nei momenti salienti che riassumono l’intero anno musicale dell’utente. Ciò includono i minuti totali passati ad ascoltare musica in streaming, le canzoni, gli artisti, i generi, le playlist e gli album più popolari. Verrà anche segnalato se sei uno degli ascoltatori più attivi di un artista in particolare.

Per incoraggiare la condivisione sui social delle statistiche di Replay 2024, Apple Music ha incluso un pulsante dedicato che consente di pubblicare rapidamente una diapositiva specifica, come immagine o anche come breve. Replay 2024 di Apple Music e il riepilogo di YouTube Music pubblicato il mese scorso, resta solo Spotify Wrapped che, stando ad alcuni indizi, potrebbe essere rilasciato questa settimana.