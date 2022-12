Reno6 Pro 5G di OPPO in OFFERTA HOT su eBay: mediogamma EPICO a 399€

Se vuoi accogliere il 2023 con un nuovo smartphone in grado di assicurarti sempre un’eccellente esperienza di utilizzo, l’ottimo OPPO Reno6 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo davvero niente male. Ad appena 399€ con tanto di spedizioni rapide e completamente gratuite, il device del colosso cinese è apprezzato in mezzo mondo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo e per il suo design dal forte sapore premium.

Realizzato con materiali di buona fattura, il Reno6 Pro 5G sorprende fin da subito grazie al suo eccellente pannello AMOLED da 6.55 pollici super fluido e ad altissima risoluzione.

Prezzo super conveniente su eBay per il mediogamma OPPO Reno6 Pro 5G

Sotto la scocca trova posto un processore octa core di ultima generazione in grado di spingere al massimo Android e avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida è sempre al tuo fianco per assicurarti ore e ore di utilizzo.

Uno dei punti di forza del device è senza ombra di dubbio la fotocamera posteriore: stiamo parlando di un modulo quadruplo capeggiato da un sensore principale da 50 MP, con IA, per foto eccellenti e video ad altissima risoluzione per rivivere i tuoi momenti più cari al massimo dei dettagli.

Preparati a un’esperienza di utilizzo unica con lo smartphone di fascia media di OPPO, tuo ad appena 399€ con tanto di spedizioni rapide in 48 ore e senza costi extra. Inoltre, ricorda che se scegli di acquistarlo tramite PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

