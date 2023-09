Rendi la tua casa smart con meno di 30€: queste 4 prese intelligenti sono GENIALI!

Oggi su Amazon.it c’è un’offerta incredibile che non vorrai perdere per rendere la tua casa smart senza alcuna fatica. Il kit di 4 prese intelligenti Woox è ora disponibile a soli € 25,99, con uno sconto del 40%. Queste prese intelligenti sono un’aggiunta essenziale per qualsiasi casa moderna, offrendo controllo e comodità come mai prima d’ora.

Le prese intelligenti Woox sono dotate di monitoraggio dell’energia e ti permettono di tenere traccia del consumo energetico dei tuoi elettrodomestici in tempo reale. Questo è particolarmente utile per pianificare i costi energetici in modo ragionevole e per ridurre l’impatto ambientale.

Queste prese sono compatibili con Alexa e Google Assistant, permettendo il controllo vocale dei dispositivi collegati. Che si tratti di lampade, tostapane o macchine da caffè, con un semplice comando vocale puoi accendere o spegnere gli elettrodomestici collegati.

Inoltre, grazie all’app Woox, puoi controllare i dispositivi collegati da remoto, pianificare l’accensione e lo spegnimento automatico e impostare timer per il conto alla rovescia o un orario per la luce notturna.

Le prese intelligenti Woox sono certificate e controllate da TÜV, un’istituzione neutra che garantisce la sicurezza e la qualità dei prodotti. Questo significa che puoi stare tranquillo sapendo che stai acquistando un prodotto sicuro e affidabile. Con la prese Woox è anche possibile condividere il controllo degli elettrodomestici con i membri della famiglia, rendendo la gestione della casa più efficiente e comoda.

Non perdere questa opportunità di rendere la tua casa più intelligente e connessa con il kit di 4 prese intelligenti Woox. Con uno sconto del 40%, è il momento perfetto per fare un affare e portare la tua casa nel futuro. Affrettati, l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte!

