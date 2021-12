Remedy annuncia un nuovo gioco, ma è molto diverso dal solito

Remedy Entertainment ha annunciato di aver stretto un accordo con Tencent per lo sviluppo, la licenza e la pubblicazione di un nuovo gioco conosciuto al momento con il nome in codice Vanguard.

Il titolo sarà molto diverso dalle altre opere dello sviluppatore finlandese trattandosi infatti di uno sparatutto cooperativo free-to-play. Il gioco è in lavorazione per PC e console, con Remedy che si occuperà personalmente della pubblicazione in tutto il mondo. Tencent, invece, localizzerà e commercializzerà il titolo per alcuni mercati asiatici selezionati.

Cos'è Vanguard, il nuovo gioco free-to-play di Remedy?

Per rispondere a questa domanda, ci affidiamo direttamente al comunicato stampa della compagnia:

“Vanguard segna il primo ingresso di Remedy nel modello di business Games-as-a-Services, realizzato dal nostro team di alto livello formato da esperti di free-to-play. Siamo costruendo qualcosa di nuovo ed eccitante per lo spazio multiplayer cooperativo. […] Siamo entusiasti di questa partnership a lungo termine con Tencent e possiamo dire con fiducia che si tratta di un'ottima soluzione per supportare gli ambiziosi piani di Vanguard.”

Il titolo è una proprietà intellettuale di Remedy e viene descritto, nel dettaglio, come uno sparatutto PvE cooperativo free-to-play che combina l'esperienza narrativa tipica dei giochi dello sviluppatore e il gameplay d'azione di un prodotto multiplayer coinvolgente.

Sviluppato con Unreal Engine per PC e console, il progetto si trova attualmente nella fase “proof-of-concept“. I lavori saranno co-finanziati da Remedy e Tencent e rientrerà nell'intervallo di un budget tipico di un prodotto tripla-A. Come parte dell'accordo, Tencent coprirà i costi per lo sviluppo e la pubblicazione di una versione mobile.

Difficile dire quando ne sapremo di più, ma l'impressione è che dovremo aspettare un po' di tempo. Remedy è attualmente al lavoro anche su Alan Wake 2, con lancio previsto nel 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Di recente, Control, l'ultimo gioco del team, è stato gratis su Epic Games Store.