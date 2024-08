Relè smart per serrande e tapparelle: confezione da 2 in MAXI SCONTO

Automatizza serrande, tapparelle ed altri sistemi della tua casa con il relè smart Shelly Plus 2PM che, nella confezione da 2 pezzi, può essere tuo a soli 37,90 euro invece di 59,99. Compatibile con Alexa e Google Home, sarà un ottimo modo per dare una svolta alla tua smart home.

Relè smart Shelly Plus 2PM: le caratteristiche

Questo interruttore a relè intelligente, dotato di due canali e capace di gestire fino a 16A, ti consente di controllare due circuiti elettrici separati e di monitorarne il consumo energetico in tempo reale. Puoi quindi gestire luci, elettrodomestici o tapparelle con una semplicità mostruosa.

Il dispositivo può funzionare in due modalità: in modalità relè consente di controllare elettrodomestici e circuiti elettrici, mentre in modalità motorizzazione tapparelle, è ideale per automatizzare tende, persiane, veneziane e porte di garage. Grazie ai misuratori di consumo integrati, avrai sempre sotto controllo il dispendio energetico dei dispositivi collegati.

Con Shelly Plus 2PM puoi programmare l’apertura e la chiusura delle tende o delle tapparelle a orari prestabiliti, rendendo la tua routine quotidiana più semplice e automatizzata. È compatibile con Alexa e Google Home, offrendoti la comodità di controllare tutto tramite comandi vocali. L’app Shelly Smart Control, disponibile per iOS e Android, rende infine la gestione del dispositivo ancora più intuitiva.

Facilissimo da installare, con il relè Shelly Plus 2PM cambierà il modo con cui interagisci con la tua casa. Acquista adesso la confezione da 2 a soli 37,90 euro invece di 59,99.