Registro delle Opposizioni: qual è il metodo più comodo per iscriversi

Una delle cose più fastidiose degli ultimi tempi sono le chiamate Call Center a scopo di marketing. Arrivano a tutte le ore del giorno e spesso gli operatori sono molto insistenti. Inoltre, stanno aumentando anche le tecniche ai limiti della truffa. Finalmente, per contrastare queste pratiche snervanti, è arrivato in nostro soccorso il Registro delle Opposizioni.

Si tratta un servizio di abbonamento gratuito grazie al quale chiunque può opporsi alle chiamate Call Center di telemarketing selvaggio. Il Registro delle Opposizioni è un elenco pubblico al quale hanno accesso solo gli addetti ai lavori e che quindi dovrebbe essere consultato dagli operatori per verificare quali numeri di telefono non devono contattare.

La novità, in auge dal 27 luglio 2022, è che attualmente oltre a essere disponibile per i numeri di telefono fissi nazionali lo è anche per i numeri di rete mobile nazionale. Un ottimo traguardo che permette a chiunque di dire la sua in merito a Call Center e chiamate marketing.

Sono diverse le modalità di iscrizione, ma qual è il metodo più comodo per farlo? Scopriamolo insieme in questo articolo e vediamo alcuni particolari utili che potranno farti comodo quando ti iscriverai al Registro delle Opposizioni.

Registro delle Opposizioni: come iscriversi velocemente

Il Registro delle Opposizioni è un servizio gratuito dedicato a ogni cittadino che vuole opporsi alle chiamate Call Center di telemarketing. Ma come funziona nello specifico questa iniziativa? Sul sito ufficiale si legge:

Il Registro Pubblico delle Opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al CITTADINO di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione. Con il nuovo servizio l’OPERATORE deve consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono.

Vediamo ora il metodo più comodo e veloce per iscriversi. Contrariamente a quanto dicono in molti, sponsorizzando quello telefonico, a nostro avviso l’iscrizione online risulta la migliore. Questo perché, nel lungo tempo, permette di modificare i dati con maggiore praticità e velocità nel caso, ad esempio, l’utente abbia cambiato numero di telefono fisso o cellulare.

Per iscriverti devi collegarti al sito registrodelleopposizioni.it alla sezione “Per il cittadino“. Se si tratta di una nuova iscrizione allora devi cliccare su “Iscriverti” e “Entra senza autenticazione“. Poi segui tutte le istruzioni a schermo.