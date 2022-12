Il regalo perfetto è questo DRONE: ora su Amazon a POCHISSIMO (-55%)

Approfitta di questo super sconto proposto da Amazon per fare il regalo perfetto spendendo molto meno di quello che dovresti. Grazie a questo doppio sconto risparmi 83 euro. Metti subito nel tuo carrello il drone Sansisco a soli 76,49 euro, invece che 159,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

Questo bellissimo drone è dotato di telecamera 2,7K per riprese mozzafiato che potrai visualizzare sul tuo dispositivo associato tramite WiFi. Trasmissione sempre stabile senza latenza e doppia batteria per durare un eternità. Dovrai fare presto perché si tratta di un minimo storico per cui questo prezzo non potrà durare a lungo.

Drone Sansisco: il regalo perfetto spendendo poco

Questo drone possiede una fotocamera che ti permette di fare video e foto eccezionali anche se non ci sono condizioni perfette. Ha un campo visivo grandangolare di 120° che riesce a catturare le immagini di un paesaggio intero senza sforzo. È adatto anche ai principianti dato che possiede uno stabilizzatore che garantisce un volo controllato anche quando c’e vento.

Il telecomando in dotazione è comodo e ha diversi pulsanti intuitivi che ti aiutano a divertirti senza paura che il drone possa cadere a terra. Ad esempio potrai usare la funzione di capovolgimento per fargli eseguire una piroetta, o un arresto di emergenza o il controllo automatico dell’altezza, per non andare troppo in alto. In confezione troverai due batterie che ti garantiranno fino a 40 minuti di volo e una bella custodia da trasporto.

Se stavi pensando a quale potrebbe essere il regalo perfetto allora oggi è il tuo giorno fortunato. Cogli al volo questa offerta e risparmia. Vai subito su Amazon, spunta il coupon in pagina e acquista il tuo drone Sansisco a soli 76,49 euro, invece che 159,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.