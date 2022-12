Regalo doppio a Natale? No problem, puoi venderlo su eBay

Con l’arrivo delle festività è possibile ricevere un regalo di Natale doppio. Chi conosce i tuoi gusti e sa quello che ti piace potrebbe avere la stessa idea di qualcun’altro e regalarti lo stesso oggetto. E ora cosa te ne farai? Un’idea per fare un regalo risparmiando? Possibile, ma grazie a eBay puoi fare decisamente di meglio.

Infatti, come ogni anno, il colosso dello shopping online mette a disposizione a chi non è un venditore professionista la possibilità di vendere i suoi regali indesiderati o doppi sulla piattaforma. Approfittando di questa occasione potrai piazzare ciò che non userai mai attingendo a oltre 150 milioni di utenti.

Con eBay vendere un regalo sbagliato è facile, veloce e sicuro. Inoltre, visto il periodo particolare, le condizioni sono vantaggiose perché non avrai costi aggiuntivi se non una piccolissima commissione sulla vendita. Allora cosa stai aspettando? Vendi e compra quello che desideri, come questo Samsung Galaxy S22 a soli 599 euro, invece di 799 euro.

Doppio regalo? Vendilo su eBay e compra quello che vuoi

Quest’anno il Natale non ti farà più paura. Un regalo doppio potrai venderlo su eBay e con il ricavato comprare ciò che vuoi. Anche perché, fondamentalmente, quello che non serve a te è sicuramente utile a qualcun’altro. Quindi approfitta subito di questo vantaggio seguendo questi semplici passaggi:

fai delle foto al tuo prodotto facendo capire che si tratta di un regalo mai utilizzato e ancora nuovo; realizza un titolo che catturi l’attenzione; scrivi una descrizione del prodotto accattivante che spieghi perché è vantaggioso comprare questo articolo da te e non da altri venditori anche professionisti; scegli il giusto prezzo rimanendo più basso rispetto ai negozi virtuali che offrono la loro garanzia e un servizio completo; decidi se venderlo con la formula “Acquista subito” oppure “Asta“.

Grazie a eBay anche quest’anno un regalo di Natale doppio diventa l’occasione per acquistare qualcosa di veramente utile. Vendendolo non solo potrai comprare ciò che vuoi, riscattando qualcosa di gradito, ma aiuterai l’ambiente dandogli nuova vita e farai felice un utente della community.

