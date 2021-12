Regali di Natale su Amazon: 10 idee GENIALI a meno di 10€

Ci siamo. Occorre comprare una serie di regali di Natale per amici e conoscenti, ma il budget è limitato. Sai che su Amazon puoi trovare un sacco di ottime idee economiche? Ne ho selezionate 10, tutte a meno di 10€ e che godono di spedizioni rapide e gratis, garantite di servizi Prime. Scegli quelli che più ti piacciono, ma sii veloce: solo così potrai garantirti la consegna entro Natale.

Regali di Natale: su Amazon, un sacco di cose a meno di 10€

Ho prestato attenzione a ogni prodotto che trovi in questo elenco, non volevo scivolare nel banale (niente calze e guanti), ma ho comunque strizzato l'occhio al budget. Dai un'occhiata!

Un utilissimo mouse wireless, con chiavetta inclusa, di qualità assicurata dal brand: si tratta di HP, cosa chiedere più? È anche molto bello sotto il profilo estetico! Lo prendi a 9€ tondi tondi.

Regala un po' di colore a chi ami con 5 metri di striscia LED, dotata di connessione Bluetooth. La tecnologia RGB, consente di cambiare colore e scegliere le tonalità che ami di più usando il telecomando oppure direttamente lo smartphone. Il kit lo prendi a 9,99€.

Uno scaldatazza USB a forma di biscotto, che è semplicemente bellissimo, ma proprio carino un sacco. Si tratta di un gadget del brand Legami. Super economico, il successo è assicurato: prendilo a 9,95€.

Una polsiera per il fai da te. Non sottovalutarne l'incredibile utilità: grazie ai magneti, puoi agganciare viti (e non solo) direttamente al polso. Non dovrai chiedere a qualcuno di passartele, nemmeno se sali su una scala o hai le mani impegnate. Un prodotto utile e sfizioso, che prendi a 9,59€.

Un termometro igrometro smart di Xiaomi, l'ideale per tenere sotto controllo il livello di comfort ambientale in qualsiasi momento. Dotato di display ad alta visibilità, puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone ed è un gadget sicuramente apprezzato: puoi prenderlo a 9,59€.

Il portachiavi per chi non sa tenere in ordine le chiavi. Questa è una piccola genialata: una volta configurato, di fatto si ottiene un blocchetto compatto, con le chiavi che restano al loro posto e non graffiano gli altri oggetti in tasca o nello zaino. Bello ed elegante, lo prendi a 9,63€.

Un altro portachiavi, ma non ha bisogno di descrizioni. Se conosci qualcuno innamorato de “La Casa di Carta“, con questo gadget lo farai super felice. Prendilo a 9,90€ appena.

Sembra una penna, è una penna, ma anche molto di più. Si tratta di uno strumento multifunzione. Un cacciavite a croce, uno a taglio, una penna a sfera, una livella a bolla e anche un righello. In più, in omaggio ricevi 3 ricariche di inchiostro. Un bel gadget, che prendi a 8,99€.

Una memoria esterna da 64GB pensata per chi ama gli animali. Il tappo a forma di zampa rende questo dispositivo unico, oltre che molto utile grazie al tanto spazio di archiviazione. La prendi a 7,49€ appena.

Per finire, una tazza. Potrebbe sembrare un modello comune, ma non è così. Vedi quella batteria? Beh, è sensibile al calore: la tonalità varia quando la tazza viene riempita, proprio come una batteria che si ricarica. Un prodotto super sfizioso, oltre che molto nerd. Prendila a 10€ tondi tondi.

Visto che bei regali di Natale puoi trovare su Amazon per meno di 10€? Il bello è che, se sei cliente Prime, ricevi tutto in modo gratuite e veloce, ben prima del 25 dicembre!