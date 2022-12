Regali di Natale ORIGINALI: 5 idee (davvero) uniche a meno di 20€

A caccia di un regalo di Natale unico e originale, senza però spendere un patrimonio? Queste 5 idee le trovi su Amazon a meno di 20€ e sono una più interessante dell’altra. Scegli adesso quelle che più ti piacciono e completa l’ordine al volo per ricevere tutto in tempo. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Il primo prodotto è il celeberrimo taccuino intelligente, Rocket Book. Scrivi, salvi tutto su smartphone tramite apposita applicazione, cancelli tutto e ricominci. Un prodotto utilissimo, rispettoso dell’ambiente e decisamente particolare. Il kit composto da blocco note, penna Pilot Frixion e pezzetta per pulire lo porti a casa a 17,95€ appena.

Il secondo prodotto è il cappello smart Bluetooth. Un prodotto decisamente bello a livello estetico, che indossi per rimanere ben caldo, ma non solo. Lo accendi, lo abbini al tuo smartphone in wireless e puoi ascoltare tutta la musica che ti piace di più e anche parlare al telefono mantenendo le mani libere. Adesso lo prendi a 12,99€ appena.

Il terzo gadget è questo particolarissimo microscopio elettronico, che puoi utilizzare in abbinata a smartphone, tablet (solo dispositivi Android) e anche PC. Lo colleghi e ingrandisci da 50X a 1000X. Foto e video in FHD ed è perfetto per fare nuove scoperte o anche per lavorare. Infatti, è perfetto per ingrandire componenti di elettronica, ad esempio. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 15€ circa appena.

Ancora, questo spettacolare strumento 22 in 1 è l’ideale da regalare a chi ama il fai da te. Un blocchetto compatto, e costruito con materiali di altissima qualità, comprende: pinze ad ago, pinze regolari, tronchesi, righello e lima per unghie, apribottiglie, apribottiglie e cacciavite a taglio, seghe, punta per cacciavite con 11 inserti e non solo. A casa arriva dotato di praticissima custodia. Accaparratelo a 15,99€ appena.

Per finire, un prodotto di altissima qualità, firmato Olight. Questa torcia compatta ricaricabile è perfetta per avere un fascio luminoso sempre a disposizione. Incredibilmente compatto nelle dimensioni, è super luminosa. Un prodotto premium, pronto a tornare utile in una marea di contesti. Prendilo adesso a 19,99€ appena.



Hai scelto il tuo regalo di Natale super originale fra queste 5 idee? Su Amazon costano tutti meno di 20€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, altrimenti non arriveranno in tempo per poterli mettere sotto l’albero!

