Regala NUOVA VITA alle tue videocassette: digitalizzatore a 7,99€

Incisi sulle videocassette ci sono i tuoi ricordi più preziosi, lo so bene. Supporti vintage, che il tempo – inevitabilmente – rovinerà, corrompendo la qualità dei nastri. Sei ancora in tempo per rendere i contenuti delle VHS eterni però e non servirà andare da un professionista e spendere cifre elevate per ogni filmato.

Con questo digitalizzatore, che adesso prendi a pochi spiccioli, basterà un PC e un videoregistratore (o videocamera compatibile) per passare in digitale tutti i video che desideri, utilizzando uno dei tanti software gratuiti che si trovano in rete.

Questo spettacolare accessorio puoi accaparrartelo a 7,99€ appena da Amazon, basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Videocassette a nuova vita: basta pochissimo

Un prodotto super semplice da utilizzare, non servono particolari competenze per poterlo usare. Basta collegarlo al PC e la videoregistratore. Dopodiché, inserisci la VHS che vuoi convertire e completi la procedura tramite software. A quel punto, dopo che avrai digitalizzato il tuo filmato, sarà assolutamente eterno. Potrai farne quello che preferisci: condividilo, salvalo sul PC, su una memoria esterna o anche in cloud.

La stessa operazione puoi ripeterla con tutti le videocassette a cui desideri dare una nuova vita, rendendo eterno il loro contenuto. Completa l’ordine al volo per accaparrarti questo spettacolare accessorio a 7,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

