Regala a un amico 3 mesi gratis di VPN con la nuova offerta di NordVPN

Un’offerta speciale di compleanno. Così NordVPN, società leader nel mercato VPN, presenta la nuova promozione in corso: acquistando un piano di due anni, oltre a beneficiare di sconti fino al 63% si ottengono anche 3 mesi gratis per un amico. Il prezzo mensile della VPN parte da 3,99 euro anziché 8,29 euro, con un risparmio di oltre 4 euro al mese per un totale di 24 mesi. In più, se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

I vantaggi di scegliere NordVPN come servizio VPN personale

Tra i numerosi pro offerti da NordVPN, nelle ultime ore se n’è aggiunto uno particolarmente gradito: 3 mesi gratuiti da regalare a una persona cara, che può essere un amico, la persona che si ama o un parente.

Detto questo, NordVPN si è guadagnata la fama di VPN numero uno del mercato per le seguenti caratteristiche:

velocità di connessione doppia : la connessione della rete virtuale privata di NordVPN viaggia il doppio più veloce rispetto a quella della concorrenza, per una fruizione dei contenuti multimediale e un’esperienza di gioco estremamente migliore;

: la connessione della rete virtuale privata di NordVPN viaggia il doppio più veloce rispetto a quella della concorrenza, per una fruizione dei contenuti multimediale e un’esperienza di gioco estremamente migliore; funzionalità di sicurezza avanzate : uno dei fiori all’occhiello di NordVPN è la funzionalità Threat Protection, che garantisce a tutti gli iscritti una protezione completa da eventuali malware presenti nei download effettuati dalla rete Internet, il blocco dei tracker web e della pubblicità online invasiva;

: uno dei fiori all’occhiello di NordVPN è la funzionalità Threat Protection, che garantisce a tutti gli iscritti una protezione completa da eventuali malware presenti nei download effettuati dalla rete Internet, il blocco dei tracker web e della pubblicità online invasiva; disponibilità su tutti i principali dispositivi: NordVPN offre la piena compatibilità con i principali dispositivi di tecnologia oggi presenti nel mondo.

L’adesione al piano di due anni di NordVPN offre fino al 63% di sconto sul prezzo mensile di listino e 3 mesi gratuiti di VPN per un amico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.