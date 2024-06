Redmi Watch 4: 20gg di autonomia, 150 profili sport e GPS (-14% Amazon)

Vuoi metterti al polso uno smartwatch dalle grandissime prestazioni senza fare nessun sacrificio? Allora oggi puoi averlo anche con un bel risparmio. Si tratta di un’offerta di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Redmi Watch 4 a soli 84,99 euro, invece che 99 euro.

È vero che lo sconto del 14% non è da strapparsi i capelli ma considerando il prodotto che potrai ottenere il prezzo finale non è niente male. Con questo smartwatch potrai fare di tutto, dallo sport alle attività in acqua, potrai tenere monitorato il tuo stato di salute e fare chiamate direttamente dal polso.

Redmi Watch 4: una bomba di smartwatch a prezzo conveniente

È chiaro che siamo di fronte a uno dei migliori smartwatch in circolazione e dunque il suo costo giustifica ampiamente quello che vale. Con Redmi Watch 4 potrai visualizzare le app e le varie notifiche nel bellissimo display AMOLED da 1,97 pollici perfettamente visibile e sensibile al tocco. Ha un cinturino in morbido silicone che non dà fastidio e lo puoi tenere al polso anche mentre dormi.

Gode di una batteria enorme da ben 20 giorni e si ricarica in pochissimo tempo. Possiede oltre 150 modalità sportive che puoi scegliere e tiene monitorato il tuo stato di salute 24 ore su 24. Il GPS integrato ti permette di vedere i tuoi spostamenti in tempo reale con una precisione incredibile. Inoltre il microfono e l’altoparlante garantiscono la possibilità di fare chiamate senza nemmeno usare lo smartphone.

Che stai aspettando dunque? L’offerta non potrà durare in eterno. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo Redmi Watch 4 a soli 84,99 euro, invece che 99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.