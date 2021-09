Uno smartphone Redmi con grado di protezione IP68, ricarica rapida da 120 W potrebbe essere lanciato molto presto; questo è quanto si evince da un recente report emerso sul web.

Redmi: cosa sappiamo dello smartphone in arrivo?

Sappiamo che Xiaomi sta lavorando a una serie di dispositivi top di gamma e midrange per la seconda metà del 2021. Di tanto in tanto abbiamo appreso diverse news su questi prodotti. L'ultima fuga di notizie su uno di questi terminali in arrivo rivela succulenti informazioni sul primo smartphone Redmi certificato IP68 per la Cina.

Secondo Digital Chat Station, Xiaomi sta lavorando su uno smartphone targato Redmi con certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua. Secondo l'insider, questo device verrà fornito con due speaker stereo e supporterà la ricarica rapida da 120 W. Ad ogni modo, non sarà il primo terminale Redmi certificato IP68, in quanto questo titolo appartiene all'esclusivo Redmi Note 10 JE lanciato nel solo mercato giapponese.

A giudicare dalle caratteristiche, questo gadgete potrebbe essere un telefono di fascia alta. Forse diventerà ufficiale come Redmi K40 Ultra. Dal momento che il prossimo Xiaomi 11T Pro dovrebbe avere una serie simile di specifiche tecniche sotto la scocca, potrebbe essere la variante internazionale di questo telefono Redmi.

Non di meno, non possiamo escludere la possibilità che questo terminale appartenga alla serie Redmi K50. Potrebbe anche far parte di una nuova line-up al momento sconosciuto. Ad ogni modo, ci aspettiamo di leggere maggiori dettagli su questo hardware in arrivo nei prossimi giorni.

Il marchio Redmi di Xiaomi non presenta alcun prodotto entry-level o economico in Cina da molto tempo. L'ultimo telefono low-cost che è stato annunciato in questo mercato è stato il Redmi Note 9 4G alla fine di novembre 2020. D'altra parte, lo stesso brand si sta ancora concentrando solo sul settore dei top di gamma.

