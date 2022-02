Redmi sta inviando dei modellini di Mercedes-AMG F1 ai media

La confezione dell'invito Redmi K50 Gaming Edition arriva con all'interno il modellino della Mercedes-AMG F1. Un particolare davvero curioso… ma neanche troppo considerando la recente partnership fra i due brand.

Redmi e Mercedes: la partnership dell'anno?

Prima del debutto del nuovo K50 Gaming Edition, l'azienda ha inviato una serie di scatole a varie pubblicazioni in Cina. E ora, grazie al portale di ITHome, diamo un'occhiata a tutto ciò che c'è all'interno della confezione di invito.

Per chi non lo sapesse, il produttore cinese di smartphone ha recentemente annunciato che stava collaborando con il team di corse Mercedes-AMG F1 per il dispositivo in arrivo. ITHome è stata una delle pubblicazioni in Cina che ha ricevuto questo pacchetto e ha condiviso immagini e dettagli. L'aspetto più evidente della scatola degli inviti è un piccolo modello di auto da corsa Mercedes-AMG F1. Guardando l'auto, possiamo vedere tutti i dettagli della macchina del marchio AMG Petronas.

Oltre a questo, la società ha anche condiviso tre dissipatori di calore confezionati, che sono degli elementi speciali che vedremo all'interno del K50 Gaming Edition. Poiché è uno smartphone da gioco, arriva con specifiche di prim'ordine per garantire agli utenti un'esperienza di gioco eccezionale. Tuttavia, specifiche potenti significano anche temperature più elevate. Quindi, non sorprende che il terminale in questione disponga di meccanismi di raffreddamento estremi. In un precedente teaser, Redmi ha rivelato che il suo dispositivo includerà anche il più grande sistema di dissipazione del calore dual VC del settore, con una dimensione di 4861 mm².

Sotto il cofano, il telefono sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il Redmi K50 Gaming Edition sfoggerà un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 480 Hz insieme alla protezione Gorilla Glass Victus. Il dispositivo sarà svelato mercoledì 16 febbraio 2022; restate connessi.