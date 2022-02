Redmi 10 2022, ufficiale il nuovo smartphone Xiaomi economico

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Xiaomi ha presentato ufficialmente Redmi 10 2022: come suggerisce il nome, è una nuova versione dello stesso smartphone Android economico lanciato lo scorso anno e destinata al mercato globale. Le caratteristiche tecniche sono in effetti praticamente identiche, con solo un paio di piccole differenze.

Xiaomi Redmi 10 2022: la scheda tecnica del nuovo smartphone

Il dispositivo monta un display Gorilla Glass 3 con diagonale da 6.5 pollici, refresh rate di 90 Hz e risoluzione da 2400x1080pixel. Il tutto è alimentato da un chipset Helio G88, accompagnato da 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria a seconda del modello acquistato e una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 18W. Lo smartphone viene venduto con un caricabatterie da 22.5W.

Il comparto fotografico di Xiaomi Redmi 10 2022 include una fotocamera frontale da 8 megapixel direttamente integrata nel display. Il gruppo posteriore è dominato da una fotocamera principale da 50 megapixel: al suo fianco trovano spazio un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, con campo visivo da 120 gradi, e altri due sensori da 2 megapixel dedicati rispettivamente alle macro e alla profondità di campo.

A completare il quadro troviamo una porta USB di tipo C, un jack per le cuffie da 3.5mm, NFC, altoparlanti stereo e uno scanner di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 11 con shell MIUI 12.5. Il vassoio dedicato all'alloggiamento delle due sim e della memory card è qui ibrido: a differenza del modello originale è dunque necessario fare una scelta tra una seconda SIM o un'espansione della memoria. Confermata l'assenza della variante da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio.

Prezzo e data di uscita del nuovo Xiaomi

Per quanto riguarda il prezzo non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma si presume verrà mantenuta la linea del modello 2021, quindi con un costo di 229 euro per il mercato italiano per la variante 4/128 GB, l'unica finora confermata ufficialmente.

La data di uscita è prevista nelle prossime settimane. Si attendono in tal senso ulteriori comunicazioni da parte del produttore in questi giorni.