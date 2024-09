Redmi Pad Pro in offerta: tablet completo, solo 219 € con il codice sconto

L’offerta su eBay del Redmi Pad Pro a 219 € con il codice sconto PSPRSETT24 offre un’ottima occasione per chi cerca un tablet potente a un prezzo competitivo.

Il Redmi Pad Pro è dotato di uno schermo IPS LCD da 12,1 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 e supporto per 120Hz di refresh rate, che garantisce una visione fluida e nitida, ideale per video e sessioni di gaming leggere. La qualità del display è molto apprezzata, soprattutto per la sua luminosità e la capacità di riprodurre contenuti in Dolby Vision su piattaforme come Netflix.

Questo tablet è alimentato da un processore Snapdragon 7s Gen 2, sufficiente per un uso quotidiano fluido, ma non progettato per i giochi più esigenti. La batteria da 10.000 mAh assicura un’eccellente autonomia, che può durare più di un giorno con un uso moderato, e supporta la ricarica rapida a 33W, consentendo di passare da 0 al 100% in circa due ore.

Il Redmi Pad Pro si distingue anche per la sua versatilità, grazie al supporto per accessori come la tastiera Bluetooth e il Redmi Smart Pen, che consente di scrivere e disegnare in modo preciso. Il tablet dispone di Android 14 con l’interfaccia Xiaomi HyperOS fin dal primo avvio, garantendo un’esperienza software moderna e aggiornata. Ovviamente verrà aggiornato alle versioni successive del sistema operativo man mano che saranno disponibili.

Questo tablet offre una combinazione eccellente di prestazioni, display e autonomia, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo completo a un prezzo contenuto. Non lasciarti sfuggire questa offerta e approfitta del codice sconto prima che scada. Scegliendo PayPal come metodo di pagamento, potrai pagarlo in tre rate a tasso zero.