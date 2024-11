Redmi Pad Pro (8/256 GB) al minimo su Amazon: è il tablet da prendere oggi

Il Redmi Pad Pro nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage si conferma la scelta giusta per chi è alla ricerca di un tablet Android con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso oggi, infatti, è possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 253 euro.Si tratta di un ottimo prezzo considerando la presenza dello Snapdragon 7s Gen 2 e di una scheda tecnica senza punti deboli. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Pad Pro: il prezzo è ottimo

Il tablet di Xiaomi è dotato di un display IPS LCD da 12,1 pollici di diagonale con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e con refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 oltre a 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il tablet ha una batteria da ben 10.000 mAh che può garantire un’autonomia davvero ottima. Ci sono, inoltre, una fotocamera anteriore e una posteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con la personalizzazione garantita da HyperOS. La scheda tecnica del tablet ha tutto quello che serve per garantire buone prestazioni con un prezzo accessibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Pad Pro con un prezzo scontato di 253 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.