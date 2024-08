Redmi Pad Pro 6 in offerta su eBay: grandi prestazioni a meno di 200€

Il Redmi Pad Pro 6 è un tablet potente e versatile, pensato per offrire un’esperienza di utilizzo eccellente a un prezzo competitivo. Grazie a questa imperdibile offerta su eBay, è il tablet Android su cui puntare oggi. Per breve tempo, infatti, può essere tuo a meno di 200€. Ti basterà usare il codice sconto “XIAOMIAGO24”.

Dotato di un display IPS da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il tablet offre un’ottima qualità visiva, ideale per la visione di contenuti multimediali e la lettura. Il processore Snapdragon 7s Gen 2 garantisce buone prestazioni per le attività quotidiane, anche se può mostrare qualche limite con le applicazioni più esigenti.

Il Redmi Pad Pro è equipaggiato con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite microSD. La batteria da 10.000 mAh assicura una lunga autonomia, con supporto per la ricarica rapida a 33W. Sebbene le fotocamere non siano il punto forte del dispositivo, sono sufficienti per videochiamate e scatti occasionali.

Attualmente, su eBay, il Redmi Pad Pro è in offerta a 199,75 € utilizzando il codice sconto “XIAOMIAGO24”. Se cerchi un ottimo tablet affidabile, con un ampio schermo e una buona autonomia, non puoi assolutamente farti scappare questa promozione.