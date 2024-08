Redmi Pad Pro 5G con Xiaomi HyperOS disponibile da oggi in Italia

Il nuovo Redmi Pad Pro 5G è ufficialmente disponibile da oggi, offrendo una connettività 5G avanzata per un intrattenimento senza interruzioni. Progettato per gli utenti che cercano un’esperienza immersiva, sia per la navigazione che per il gaming, il tablet è alimentato dal sistema operativo Xiaomi HyperOS, garantendo una perfetta integrazione cross-device e prestazioni eccezionali.

Redmi Pad Pro 5G: caratteristiche e prezzo

Il dispositivo presenta un ampio display da 12,1 pollici a 120Hz, con proporzione in 16:10 e risoluzione 2,5K (2560 x 1600), offrendo una qualità visiva straordinaria e la massima fluidità per tutte le applicazioni. Allo scopo di arricchire ulteriormente l’esperienza d’uso, il tablet Redmi Pad Pro 5G è dotato di quattro altoparlanti stereo con Dolby Atmos che riproducono un suono nitido e immersivo per video, giochi e musica.

La tecnologia 5G assicura una connettività veloce e costante ovunque ci si trovi. Il tablet è equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, assicurando prestazioni impeccabili sia per il lavoro che per il gioco. La batteria da 10000mAh e la ricarica rapida fino a 33W forniscono lunga autonomia per un’intera giornata di utilizzo senza interruzioni. Redmi Pad Pro 5G è compatibile con la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen, che esaltano al massimo creatività e produttività.

Redmi Pad Pro 5G è disponibile a partire da oggi, 7 agosto, solo su mi.com, in colorazione black e nella variante di memoria 6GB+128GB, con prezzi a partire da 379,90€. Inoltre, fino al 18 agosto, sarà possibile usufruire dell’offerta bundle che include proprio Redmi Smart Keyboard e Smart Pen.