Redmi Note 14 Pro e Pro+ hanno una data ufficiale: cosa sappiamo sul lancio

Qualche giorno fa Redmi aveva anticipato, con un’immagine alquanto eloquente, l’arrivo dei suoi prossimi modelli. Oggi, il sub-brand di Xiaomi ha rilasciato la data ufficiale: Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+ debutteranno il 26 settembre.

Una fotocamera in più, nello “squircle"

Non si sa molto dei due nuovi telefoni Redmi, ma qualche informazione è già trapelata: sappiamo, infatti, che l’azienda ne ha migliorato la durabilità e la robustezza, rispetto ai predecessori.

Anche il design subirà un cambiamento e lo si può notare dalle immagini pubblicate da Redmi. Rispetto al modello precedente (Redmi Note 13 Pro), la differenza principale è nella disposizione delle fotocamere, che nei Redmi Note 14 Pro sono racchiuse all’interno di uno squircle – vale a dire una forma a metà strada tra un cerchio e un quadrato.

I sensori sono tre (uno in più) , corredati da un flash LED. Tra i due modelli ci sarà una lieve differenza estetica: da un lato, Redmi Note 14 Pro avrà un’isola colorata come il resto della scocca esterna, dall’altro il Pro+ avrà invece una copertura in vetro. Maggiori informazioni sulla qualità delle lenti, al momento, non sono state rilasciate.

Immagini

Quale sarà il chipset? Le anticipazioni

Cos’altro sappiamo dei due nuovi dispositivi Redmi? L’azienda ha condiviso qualche informazione in più. Entrambi, infatti, saranno certificati sia IP68 che IP69K, che permette loro di resistere sia ai getti d’acqua che alle immersioni, ma anche alla polvere e alle temperature esterne elevate.

Nell’annuncio ufficiale il marchio ha inoltre confermato che i telefoni avranno Gorilla Glass Victus 2, che garantisce maggiore robustezza agli urti. In generale, i due smartphone sembrerebbero essere stati pensati per essere maggiormente resistenti alle cadute. Altre informazioni ci arrivano dai leak: da una recente certificazione in Cina, è emerso che uno dei modelli (o forse entrambi) supporterà ricarica rapida cablata da 90W.

Per quanto riguarda il chipset, alcune indiscrezioni parlavano di Snapdragon 7s Gen 3. Informazioni ufficiali al riguardo, tuttavia, ancora non sono state pubblicate. Il lancio è comunque molto vicino: il prossimo 26 settembre sapremo sicuramente di più riguardo le sue caratteristiche e specifiche costruttive.