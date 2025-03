Redmi Note 14 Pro 5G CROLLA di prezzo su eBay: design EPICO e tanta POTENZA

Sogni di acquistare un nuovo smartphone Android di fascia media con design e un comparto hardware che non teme il confronto con device da 500/600€? Ebbene, in questo momento il validissimo Redmi Note 14 Pro 5G è in forte sconto su eBay grazie al codice coupon “BRAND25“.

Lo smartphone Android di fascia media del colosso cinese si presenta con un design dal carattere premium, con una validissima scelta di materiali – è impermeabile agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IP68) – e con un comparto fotografico che ti lascerà senza fiato per la qualità degli scatti.

Sfrutta il coupon esclusivo di eBay per acquistare Redmi Note 14 Pro 5G a 259€

Sfruttando il coupon “BRAND25” puoi acquistare lo smartphone a marchio Redmi al prezzo di appena 259€, un calo di ben il 15% rispetto il normale prezzo di vendita.

Ecco, in questo caso Redmi Note 14 Pro 5G si presenta come un vero e proprio best buy sotto tutti i punti di vista. Frontalmente trova posto un eccellente pannello AMOLED CrystalClear da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con luminosità massima di 3000 nit e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; preparati a un’esperienza visiva (e non solo) di altissimo livello grazie al supporto al Dolby Vision, HDR10+ e anche al Dolby Atmos per un sound corposo e avvolgente.

Sotto il cofano trova posto l’eccellente processore octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra con di fianco 8/256 GB di memoria interna, mentre la batteria da 5100 mAh può sempre fare affidamento sulla ricarica rapida da 45W per regalarti ore e ore di utilizzo aggiuntive dopo pochissimi minuti di carica.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, non hai assolutamente nulla di cui preoccuparti: il modulo multiplo principale è capeggiato da un sensore principale da 200 MP con a corredo numerose funzioni AI (Intelligenza Artificiale), tra cui: Gomma AI Pro, Modalità Bellezza AI, Ultra-Clear Portrait AI e molto altro ancora.

Dovresti approfittare subito di questa eccellente promozione di eBay per acquistare il mid-range Android a marchio Redmi a un prezzo davvero conveniente; aggiungi il codice coupon “BRAND25” per farlo crollare ad appena 259€.