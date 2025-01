Redmi Note 13 Pro Plus: a questo prezzo è il nuovo re della fascia media

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus conferma essere uno dei best buy della fascia media. Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PCDI25EPIFANIA, infatti, è ora possibile acquistare il mid-range di Xiaomi con un prezzo scontato di 280 euro e con possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate, con PayPal oppure con Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Il rapporto qualità/prezzo del dispositivo diventa eccellente e lo smartphone di Xiaomi è ora un best buy della fascia media, sotto i 300 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13 Pro Plus: un ottimo mid-range

La scheda tecnica del Redmi Note 13 Pro Plus comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra che viene affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 120 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Lo smartphone supporta la connettività Dual SIM ed anche le eSIM, è certificato IP68 ed ha un sensore di impronte sotto al display. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con l’offerta in corso su eBay e con il codice sconto PCDI25EPIFANIA è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus con un prezzo scontato di 280 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate mensili e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.