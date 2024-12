Redmi Note 13 Pro Plus 5G: a questo prezzo è il mid-range da scegliere a Natale | BEST BUY

Lo Redmi Note 13 Pro Plus 5G è, sempre di più, un punto di riferimento della fascia media. Grazie alla nuova offerta in corso su eBay e al codice sconto FINEANNO24, da aggiungere al momento del pagamento, il mid-range di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 280 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 3 rate mensili, con PayPal oppure con Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G: la scheda tecnica

Il Redmi Note 13 Pro Plus 5G è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC MediaTek Dimensity 7200 Utra, uno dei più potenti di questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 200 Megapixel che “fa la differenza”, garantendo prestazioni ottime anche dal punto di vista fotografico. Da segnalare anche la certificazione IP68 e il supporto Dual SIM, anche con eSIM.

