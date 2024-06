Redmi Note 13 Pro, oggi è tuo a 216€: Snapdragon 7 Gen 2 e fotocamera da 200MP

Il Xiaomi Redmi Note 13 Pro è attualmente in offerta su eBay a 216,59€: ti basta usare il codice sconto “SMARTPHONE24”. Il modello protagonista di questa offerta è dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, offrendo ampio spazio per app e file.

Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che ti garantisce tutta la potenza di cui hai bisogno, anche per il gaming.

Il display AMOLED da 6,67 pollici offre una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, assicurando un’esperienza visiva nitida e fluida. Il pannello AMOLED permette anche una buona visibilità all’aperto grazie alla luminosità massima di 447 cd/m², ideale per l’uso in condizioni di luce intensa​.

Il comparto fotografico è sbalorditivo per un dispositivo in questo segmento del mercato. Ti basti pensare che è equipaggiato con una fotocamera principale da 200MP, affiancata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP. La fotocamera principale cattura immagini dettagliate e con una buona saturazione, mentre la fotocamera frontale da 16MP è in grado di registrare video in 1080p a 60fps, offrendo buone prestazioni per selfie e videochiamate​.

