Redmi Note 13 Pro+ in offerta: 200MP e ricarica ultra-rapida a meno di 300€

Il Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ha una scheda tecnica con specifiche degne di un top di gamma, ma un prezzo assurdamente competitivo.

Il Redmi Note 13 Pro+ si distingue per il suo design elegante con bordi curvi e una costruzione in vetro Gorilla Glass Victus. È anche il primo modello della serie ad offrire una protezione completa IP68 contro polvere e acqua. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, supporto per Dolby Vision e HDR10+, e una luminosità di picco di 1800 nits. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un’esperienza visiva fluida e vibrante, ideale per giochi e contenuti multimediali​.

Equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, il Redmi Note 13 Pro+ offre prestazioni solide per la sua fascia di prezzo. Questo, insieme a 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage UFS 3.1, assicura un’esperienza fluida sia per l’uso quotidiano che per il gaming avanzato. La batteria è da 5000mAh, ma a farci innamorare è la ricarica ultra-rapida a 120W: ricarichi il dispositivo, completamente, in appena 30 minuti.

Il comparto fotografico non è da meno. Nonostante il prezzo da mediogamma di questo smartphone, troviamo un sensore principale da ben 200MP per scatti mozzafiato.

Per tutti questi motivi, questo smartphone rappresenta un'ottima scelta nella sua fascia di prezzo.