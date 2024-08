Redmi Note 13 Pro da 256GB in PROMO eBay con RISPARMIO di oltre 153€

Se vuoi accaparrarti uno smartphone che abbia ottime prestazioni senza però spendere una barcata di soldi allora non devi perdere questa promozione che ti sto segnalando. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Redmi Note 13 Pro a soli 196,35 euro, invece che 349,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale XIAOMIAGO24 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere sullo store di Xiaomi ed è esattamente quello scritto sopra. Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare oltre 153 euro sul totale. Un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo.

Redmi Note 13 Pro a prezzo sconvolgente

Il fantastico Redmi Note 13 Pro è dotato di un design elegante e moderno con un generoso display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Gode di una fotocamera Ultra-clear pazzesca da 200 MP con IOS e una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo a 67 W.

Monta il potente processore MediaTek Helio G99-Ultra supportato da ben 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB. Possiede un lettore di impronte sullo schermo molto sensibile il sistema operativo MUI 14 fluido e intuitivo. Inoltre in confezione troverai anche una custodia protettiva.

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione davvero imperdibile e difficilmente durerà a lungo. Per cui prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro a soli 196,35 euro, invece che 349,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricorda di inserire il codice promozionale XIAOMIAGO24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.