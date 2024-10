Redmi Note 13 Pro+ 5G con fotocamera OIS da 200 MP a 172€ in meno

Ho deciso di segnalarti questa promozione di eBay che ti consente di avere uno degli smartphone più interessanti degli ultimi tempi con un rapporto qualità prezzo davvero pazzesco. Dunque prima che tutto scada metti nel tuo carrello Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 327,74 euro, invece che 499,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi e potrai quindi notare che siamo di fronte a uno sconto di oltre 172 euro. Fai presto però perché le quantità disponibili a questa cifra sono limitatissime e lo stanno già visualizzando in tanti.

Redmi Note 13 Pro+ 5G: fotocamera top e memoria inesauribile

Sono sicuramente queste due le cose che rendono Redmi Note 13 Pro+ 5G uno dei migliori smartphone di questa fascia, ovvero il sistema di fotocamere e la straordinaria memoria interna. Potrai infatti scattare foto spettacolari con la tripla fotocamera che ha un sensore principale da 200 MP e stabilizzatore ottico. È dotata di ultra-grandangolare da 8 MP e Macro da 2 MP.

In questa versione il potente processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra viene supportato da 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB. Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento veloce fino a 120 Hz protetto da un resistente Gorilla Glass Victus. Monta una super batteria da 5000 mAh con caricabatterie in dotazione da 120 W per una ricarica super veloce.

Non attendere oltre perché a questo prezzo andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 327,74 euro, invece che 499,90 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale TECHWEEK24 al momento del pagamento. Potrai riceverlo direttamente a casa tua in pochi giorni e senza pagare la spedizione.