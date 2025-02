Redmi Note 13 Pro 5G è ancora il migliore entry level e in sconto su eBay

Abbiamo deciso di segnalarti una promozione che permette di avere uno smartphone di fascia bassa ma con ottime prestazioni a un prezzo bassissimo. L’offerta si trova su eBay e ti permette di avere il mitico Redmi Note 13 Pro 5G a soli 229,49 euro, anziché 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento.

Come spesso succede su eBay non viene segnalato il prezzo di listino ma lo puoi tranquillamente vedere sul sito ufficiale di Xiaomi. Dunque sul prezzo originale c’è un doppio sconto che ti consente di risparmiare ben 170 euro sul totale. L’offerta è chiaramente destinato a durare poco e quindi devi fare in fretta.

Redmi Note 13 Pro 5G: spendi poco e hai un ottimo smartphone

La spesa per avere Redmi Note 13 Pro 5G, grazie a questa promozione di eBay, è davvero vantaggiosa se paragonata a ciò che potrai ottenere. Benché sia uno smartphone pensato per chi vuole spendere poco presenta delle ottime prestazioni. Possiede ad esempio il processore Snapdragon 7s Gen 2 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Puoi scattare foto spettacolari grazie alla tripla fotocamera posteriore che ha un sensore principale da ben 200 MP e con ultra-grandangolare da 8 MP. Straordinario display AMOLED da 6,67 pollici con luminosità massima da 1800 nits e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per immagini sempre perfette. E poi la super batteria da 5100 mAh con ricarica turbo da 67 W e caricabatterie in dotazione per riportarlo dallo 0% al 100% in poco più di 30 minuti.

Insomma se vuoi spendere poco e avere comunque un ottimo smartphone tra le mani questa è l’offerta migliore. Dunque non lasciare che finisca. Vai subito su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro 5G a soli 229,49 euro, anziché 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione, lo riceverai a casa tua in massimo 5 giorni e senza pagare la spedizione.