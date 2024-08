Redmi Note 13 Pro: 100€ di sconto sullo store ufficiale SOLO PER OGGI

Occasione da non perdere sullo store ufficiale Xiaomi dove puoi acquistare, soltanto per oggi, il bellissimo Redmi Note 13 Pro da 8+128GB a soli 229,90 euro invece di 329,90. L’offerta scadrà alle 23.59 di oggi quindi ti suggeriamo di sbrigarti prima che finisca: hai la spedizione gratuita, 24 mesi di garanzia e la possibilità di reso entro 15 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Redmi Note 13 Pro in offerta: la scheda tecnica

Redmi Note 13 Pro è capace di offrirti una qualità premium ad un prezzo molto accessibile, a maggior ragione dopo questo sconto. Cominciando dalla fotocamera, parliamo di un sensore di ben 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e stabilizzazione elettronica che insieme garantiscono foto nitide e video stabili anche in condizioni di scarsa lumonisità.

Foto e video che vengono esaltati dal display AMOLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz che ti restituiscono immagini fluide e colori vivaci, perfette per ogni tipo di contenuto. I bordi curvi, poi, conferiscono un aspetto elegante e moderno per uno schermo che diventa immersivo e accattivante.

Il telefono è alimentato dal potente processore Snapdragon 7s Gen 2, che offre prestazioni elevate e reattive, insieme ad un’efficienza energetica che, supportata dalla batteria da 5100mAh e dalla ricarica rapida a 67W ti permette di usare lo smartphone tutto il giorno e di ricaricarlo velocemente quando serve.

Dal design elegante e sottile, con uno spessore di soli 8 mm, Redmi Note 13 Pro è comodo da tenere in mano e facile da portare in tasca: un dispositivo che combina perfettamente funzionalità avanzate e un aspetto raffinato, ad un prezzo super. Fallo tuo a soli 229,90 euro invece di 329,90.