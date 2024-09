Redmi Note 13 5G a questo prezzo è senza dubbio il migliore entry level

Se vuoi regalare uno smartphone che non costi troppo allora devi assolutamente avvalerti di questa promozione che trovi adesso su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Redmi Note 13 5G a soli 188,96 euro, anziché 279,90 euro.

Il prezzo di listino che ti ho scritto sopra lo puoi visualizzare nello store ufficiale di Xiaomi, anche se non viene segnalato su Amazon. Dunque in questo momento avrai un risparmio di circa 91 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su uno smartphone spettacolare con un bellissimo display, una batteria gigante e una fotocamera eccezionale. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Redmi Note 13 5G: ecco perché è il migliore entry level

Sono diverse le caratteristiche che ci permettono di dire che Redmi Note 13 5G è il migliore entry level. Innanzitutto gode di una rapporto qualità prezzo davvero invidiabile. Possiede un bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con luminosità di 500 Nit e refresh rate a 120 Hz. Inoltre ha una protezione Corning Gorilla Glass 5 che lo rende veramente robusto.

Possiede il processore MediaTek Dimensity 6080 con scheda grafica Mali-G57, 6 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. È dotato di una bellissima fotocamera tripla con sensore principale da 108 MP che ti permetteranno di scattare foto incredibilmente realistiche. Anche la fotocamera anteriore per i selfie non è male, da ben 16 MP. Ha un’ottima batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W e caricatori incluso. È dual Sim e gode della tecnologia 5G.

Se non eri convinto penso che adesso non ci siano dubbi su quello che dicevamo. Dunque non aspettare che l’offerta scada e il prezzo torni alla normalità. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Redmi Note 13 5G a soli 188,96 euro, anziché 279,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.