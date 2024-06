Redmi Note 13 5G in offerta: con il codice sconto il prezzo crolla sotto i 200€

Il Redmi Note 13 5G è attualmente in offerta su eBay ad appena 199,44€: per sbloccare questo prezzo ultra-competitivo ti basta utilizzare il codice sconto “SMARTPHONE24”.

A questo prezzo la questione non si pone proprio: è una scelta formidabile che combina grandi prestazioni, la velocità del 5G e un design pulito e moderno. Non rimane moltissimo tempo per approfittare di questa offerta: le scorte a prezzo promozionale stanno andando rapidamente a ruba – e non ci stupisce per nulla.

Il Redmi Note 13 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6080, un chip a 8 core che garantisce prestazioni solide per le attività quotidiane e una gestione efficiente del multitasking. Il dispositivo protagonista di questa offerta dispone di una configurazione da 8 + 256GB di memoria.

Il display del Redmi Note 13 5G è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), che offre colori vividi e neri profondi. Supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, migliorando la fluidità delle animazioni e la reattività durante l’uso. La luminosità massima del display è sufficiente per una buona visibilità anche in ambienti luminosi.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 108MP che scatta immagini dettagliate e una fotocamera frontale da 16MP per selfie di alta qualità.

In termini di autonomia, il Redmi Note 13 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 33W, permettendo di ricaricare il dispositivo in tempi relativamente veloci. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a meno di 200€.